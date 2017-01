9 януари 2017 г. - Доналд Гловър спечели "Златен глобус" за най-добър комедиен актьор в сериал с ролята на Ърнест Маркс в "Атланта". Сюжетът се върти около двама братовчеди, които се трудят на музикалната сцена в Атланта, за да осигурят по-добър живот за себе си и семействата си.

© Matthias Clamer / FX (Atlanta © 2016 Fox and its related entities. All rights reserved.)