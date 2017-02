29 януари 2017 г. - Мелани Лински (сериала "Двама мъже и половина") и Илайджа Уд ("Властелинът на пръстените") в кадър от комедийния криминален трилър I feel at home in this world anymore на реж. Мейкън Блеър, който спечели голямата награда при американските игрални филми на кинофестивала Сънданс в Парк сити, щата Юта.

© Allyson Riggs / courtesy of Sundance Institute