7 декември 2016 г. - Най-малкият син на Дейвид Бекъм, 11-годишният Круз, пусна благотворителния си коледен сингъл If Every Day Was Christmas (Ако Коледа беше всеки ден), след като подписа договор с мениджъра на Джъстин Бийбър.

© Фейсбук / Круз Дейвид Бекъм